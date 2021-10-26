Украина победила в суде за скифское золото

Суд в Нидерландах принял решение передать скифское золото Украине. Фото: pixabay.com

Украине должны отдать "скифское золото" - коллекцию экспонатов из крымского музея, которые поехали на выставку до аннексии полуострова Россией и до сих пор не вернулись.

Соответствующее решение 26 октября принял Апелляционный суд нидерландского Амстердама после семи лет рассмотрения дела.

Речь идет о более чем 565 предметах из музейного фонда Украины, которые находятся на территории Королевства Нидерландов. Это в основном археологические находки. Стоимость коллекции составляет около €10 млн.

После оккупации Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям. Отказ мотивировала тем, что брала их у Украины.

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В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов крымских музеев Украине. Весной 2017-го Россия оспорила это решение. В марте 2019-го слушание этого дела началось в Апелляционном суде Амстердама.