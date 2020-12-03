Верховный суд планирует ремонт за почти пол миллиарда гривен

Заявки на тендер подали 6 компаний, но заказчик допустил к аукциону лишь 2 фирмы. Фото: pixabay.com

Верховный суд заказал ремонт здания в Соломенском районе Киева за 435,7 млн грн.

Об этом сообщает Оbozrevatel со ссылкой на систему ProZorro.

До конца 2022 года инвестиционно-строительная компания "Идея" должна выполнить реставрационный ремонт части здания суда на Воздухофлотском проспекте, а именно: заменить кровлю и провести демонтажные, строительные и отделочные работы. Речь идет также об устройстве инженерных сетей, дверных и оконных блоков, приобретении мебели, компьютерного и серверного оборудования.

Заявки на тендер подали 6 компаний, но заказчик допустил к аукциону только фирмы "Идеа" и "Возрождение". Другие предложения отклонили из-за несоответствия документации участников техническим требованиям.

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Больница "Феофания", где лечатся президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, тратит значительные, не всегда оправданные, суммы на свое содержание. В феврале прошлого года больница заказала 66 театральных кресел, 2 дивана и несколько столов на общую сумму 1,2 млн грн.