Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН

После часового перерыва народные депутаты взялись за рассмотрение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении.
Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:
доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) — 1, 079 триллиона грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн;
расходы — 1,170 триллиона грн.
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Среди других расходов, предлагается выделить:
на национальную безопасность и оборону — 245,8 млрд грн;
на развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд — 69,7 млрд грн;
на образование — 136,4 млрд грн;
на здравоохранение — 108 млрд грн;
на субсидии — 45 млрд грн.
Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.
Минимальный прожиточный минимум, согласно документу, в течение года вырастет с 2027 грн до 2189 грн. Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
Верховная Рада поддержала проект бюджета в первом чтении 18 октября. Главную смету страны поддержали 255 нардепов.
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