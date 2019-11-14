Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН

Бюджетный комитет рекомендовал поддержать проект госбюджета-2020

После часового перерыва народные депутаты взялись за рассмотрение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) — 1, 079 триллиона грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн;

расходы — 1,170 триллиона грн.

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Среди других расходов, предлагается выделить:

на национальную безопасность и оборону — 245,8 млрд грн;

на развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд — 69,7 млрд грн;

на образование — 136,4 млрд грн;

на здравоохранение — 108 млрд грн;

на субсидии — 45 млрд грн.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

Минимальный прожиточный минимум, согласно документу, в течение года вырастет с 2027 грн до 2189 грн. Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Верховная Рада поддержала проект бюджета в первом чтении 18 октября. Главную смету страны поддержали 255 нардепов.