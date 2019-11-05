Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. Фото: pexels.com

В проекте бюджета-2020 ко второму чтению средний курс валют составит 27 грн/долл.

Прогноз курса доллара сменили на основании обновленного макропрогноза, пишет "5 канал".

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В проекте бюджета на 2020 год, который приняли в первом чтении, курс доллара закладывали на уровне 28,2 грн.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время на 5 ноября валюта стоит 24,79 грн/долл.

За восемь месяцев 2019 года общий объем государственного и гарантированного государством долга сократился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении займов над погашением долгов на 43 млрд грн. В то же время за девять месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 млрд грн.