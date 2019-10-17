Назвали плюсы и минусы дешевого доллара

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. Фото: Depositphotos

Объем государственного и гарантированного долга сократился более чем на 100 млрд грн за счет укрепления гривны.

"За восемь месяцев 2019 года общий объем государственного и гарантированного государством долга сократился на 101,3 миллиарда гривен. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 миллиарда гривен при превышении займов над погашением долгов на 43 миллиарда гривен", - сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, пишет ubr.ua.

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Отметил, что качество прогнозов макропоказателей надо повышать. Если их не выполняют, то бюджет недополучает средства.

"Должны констатировать, что за девять месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 миллиардов гривен доходов госбюджета. Так, 40% объема доходов госбюджета ведется с использованием курса гривны к доллару или евро", - объясняет Пацкан.

Национальный банк Украины на 17 октября установил курс доллара на уровне 24,83 грн. В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.