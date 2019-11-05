У Вакарчука бюджет от правительства назвали "проеданием"

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1269
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1935
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
16 Просмотров: 4068
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1341
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 765
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4023
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 720
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6624
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1494
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 828
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 765
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 639
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3375
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 540
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 14:59

У Вакарчука бюджет от правительства назвали "проеданием"

  Комментировать
У Вакарчука бюджет от правительства назвали &quot;проеданием&quot;
Правительство получило критику после обнародования бюджета ко второму чтению.

Представленный правительством Алексея Гончарука проект государственного бюджета на 2020 год не имеет ничего общего с утвержденной программой.

Об этом заявили во фракции "Голос".

В проект не внесли ни рост ВВП, ни миллион рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, о которых ранее говорили представители власти. Представленный документ - это "бюджет проедания", сказала нардеп Юлия Клименко.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривны и падение экономики.

Мы уже видим низкую способность монобильшинства принимать болезненные структурные реформы. Это ярко видно на примере позиции по Приватбанку, реформ государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги", - заявила нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук объяснил, что будет с субсидиями

5 ноября правительство представило проект государственного бюджета-2020 ко второму чтению. Одни из главных приоритетов - зарплаты учителям и лекарства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Вакарчука бюджет от правительства назвали "проеданием"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 29394
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 18540
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 16425
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 14013
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 13356
Политика
"Станет жестким разочарованием" - у Порошенко оценили проект бюджета 2020
"Станет жестким разочарованием" - у Порошенко оценили проект бюджета 2020 Просмотров: 324
В Раде передумали создавать ВСК по Павелку, настаивает только Суркис
В Раде передумали создавать ВСК по Павелку, настаивает только Суркис Просмотров: 99
Взятка для НАБУ: председатель лесхоза откупился от СИЗО 5 млн грн
Взятка для НАБУ: председатель лесхоза откупился от СИЗО 5 млн грн Просмотров: 198
На армию выделят больше всего денег за всю историю
На армию выделят больше всего денег за всю историю Просмотров: 405
За что уволили руководителя крупнейшего морского порта Украины
За что уволили руководителя крупнейшего морского порта Украины Просмотров: 297
Больше всего комментируют
16
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 13502
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua