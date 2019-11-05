У Вакарчука бюджет от правительства назвали "проеданием"

Правительство получило критику после обнародования бюджета ко второму чтению.

Представленный правительством Алексея Гончарука проект государственного бюджета на 2020 год не имеет ничего общего с утвержденной программой.

Об этом заявили во фракции "Голос".

В проект не внесли ни рост ВВП, ни миллион рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, о которых ранее говорили представители власти. Представленный документ - это "бюджет проедания", сказала нардеп Юлия Клименко.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривны и падение экономики.

Мы уже видим низкую способность монобильшинства принимать болезненные структурные реформы. Это ярко видно на примере позиции по Приватбанку, реформ государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги", - заявила нардеп.

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5 ноября правительство представило проект государственного бюджета-2020 ко второму чтению. Одни из главных приоритетов - зарплаты учителям и лекарства.