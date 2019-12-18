Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности

Автор: "Слуга народа" Голосование по фракциях

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект "слуг народа" №2237, который в частности отменяет получения предварительного разрешения парламента на задержание или арест нардепа. Это обеспечивает процедуру снятия неприкосновенности с депутатов, которую уже закрепили в Конституции.

Решение поддержал 291 депутат.

Из них 223 из "Слуги народа", 22 - с "Оппозиционной платформы - За жизнь", 17 - из группы "Доверие", 15 - из группы "За будущее", 14 - внефракционных.

"Батькивщина" и "Европейская солидарность" воздержались, "Голос" был против.

Законопроект исключает из Уголовного процессуального кодекса норму, которая указывает, что Верховная Рада должна давать согласие на привлечение к ответственности нардепа. Сейчас она выглядит вот так:

"Привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины".

Ходатайство о задержании, обыске или прослушивание нардепа будет рассматривать следственный судья апелляционного суда (в вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда), а согласовывать - генпрокурор. Закон обязывает рассматривать такие ходатайства только при участии нардепа.

Также только генпрокурор (или лицо, исполняющее его полномочия) получил право открывать производство по нардепах.

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Эта норма вызвала критику со стороны фракции "Голос", в частности депутата Александры Устиновой. Она требовала поддержать правку, которая предоставила бы право на открытие производства руководителям Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований. Фракция также зарегистрировала альтернативный законопроект.

Также норма вызвала критику со стороны Центра противодействия коррупции, который назвал это "монополией" генпрокурора на открытие производств. А также назвал личное участие нардепа при рассмотрении ходатайств следователей в суде "опасной новацией".

"Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого народного избранника о суде и без его участия в заседании. Таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, который получил депутат, и был пойман с поличным ", - указали в ГПК.

3 сентября Верховная Рада приняла закон, которым отменила норму о неприкосновенности народных депутатов в Конституции. Она заработает с 1 января 2020 года. Закон забирает из 80 статьи Конституции Украины два абзаца, по которым депутатами гарантировалась неприкосновенность и обеспечивалось задержание, арест или привлечение к уголовной ответственности только с разрешения Верховной Рады. С нового года норма будет выглядеть так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Для фактического снятия неприкосновенности надо изменить нормы Уголовно-процессуального кодекса, закона "О статусе народного депутата", заявили в Центре противодействия коррупции. Ведь, несмотря на изменение Конституции, в УПК осталась требование получать предварительное разрешение Верховной Рады для сообщения о подозрении, задержание, избрание меры пресечения нардепу, обыск и прослушивания. 4 октября парламент поддержал закон, который позволит Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований прослушивать нардепов.