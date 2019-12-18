Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности

 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1224
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2646
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 495
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2502
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2961
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11565
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
4
4
5
5
9
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 450
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2601
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11169
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 693
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 12:30

Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности

3 Комментировать
Автор: "Слуга народа"
  Голосование по фракциях
Голосование по фракциях
Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект "слуг народа" №2237, который в частности отменяет получения предварительного разрешения парламента на задержание или арест нардепа. Это обеспечивает процедуру снятия неприкосновенности с депутатов, которую уже закрепили в Конституции.
Решение поддержал 291 депутат.

Из них 223 из "Слуги народа", 22 - с "Оппозиционной платформы - За жизнь", 17 - из группы "Доверие", 15 - из группы "За будущее", 14 - внефракционных.

"Батькивщина" и "Европейская солидарность" воздержались, "Голос" был против.

Законопроект исключает из Уголовного процессуального кодекса норму, которая указывает, что Верховная Рада должна давать согласие на привлечение к ответственности нардепа. Сейчас она выглядит вот так:

"Привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины".

Ходатайство о задержании, обыске или прослушивание нардепа будет рассматривать следственный судья апелляционного суда (в вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда), а согласовывать - генпрокурор. Закон обязывает рассматривать такие ходатайства только при участии нардепа.

Также только генпрокурор (или лицо, исполняющее его полномочия) получил право открывать производство по нардепах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков высказался относительно депутатской неприкосновенности

Эта норма вызвала критику со стороны фракции "Голос", в частности депутата Александры Устиновой. Она требовала поддержать правку, которая предоставила бы право на открытие производства руководителям Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований. Фракция также зарегистрировала альтернативный законопроект.

Также норма вызвала критику со стороны Центра противодействия коррупции, который назвал это "монополией" генпрокурора на открытие производств. А также назвал личное участие нардепа при рассмотрении ходатайств следователей в суде "опасной новацией".

"Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого народного избранника о суде и без его участия в заседании. Таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, который получил депутат, и был пойман с поличным ", - указали в ГПК.

3 сентября Верховная Рада приняла закон, которым отменила норму о неприкосновенности народных депутатов в Конституции. Она заработает с 1 января 2020 года.

Закон забирает из 80 статьи Конституции Украины два абзаца, по которым депутатами гарантировалась неприкосновенность и обеспечивалось задержание, арест или привлечение к уголовной ответственности только с разрешения Верховной Рады. С нового года норма будет выглядеть так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Для фактического снятия неприкосновенности надо изменить нормы Уголовно-процессуального кодекса, закона "О статусе народного депутата", заявили в Центре противодействия коррупции. Ведь, несмотря на изменение Конституции, в УПК осталась требование получать предварительное разрешение Верховной Рады для сообщения о подозрении, задержание, избрание меры пресечения нардепу, обыск и прослушивания.

4 октября парламент поддержал закон, который позволит Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований прослушивать нардепов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 33581
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 18999
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 12708
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 6822
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6615
Политика
В парламенте требуют уволить Сытника
В парламенте требуют уволить Сытника Просмотров: 261
В 20 раз: Зеленский предлагает давать меньше земли в одни руки
В 20 раз: Зеленский предлагает давать меньше земли в одни руки 1 Просмотров: 450
Зарплаты депутатов-прогульщиков предложили отдать детям
Зарплаты депутатов-прогульщиков предложили отдать детям Просмотров: 99
Порошенко встретился с генералом Марченко
Порошенко встретился с генералом Марченко Просмотров: 531
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане 1 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
3
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
2
Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 14200
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua