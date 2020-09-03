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четверг, 03 сентября 2020 19:48

Верещук и зонтик: сети увидели сотрудничество власти с "регионалами"

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Верещук и зонтик: сети увидели сотрудничество власти с &quot;регионалами&quot;
Картинка со "слугой" и зонтиком превращается в мэм.

Народный депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук, которую подвесили на тросе с зонтиком, говорит, что это была идея избирательного штаба. Как известно, нардепка баллотируется в мэры Киева от СН.

"Идея штаба. Я согласилась, потому что понимаю суть. Понимаю то содержательное и эмоциональное наполнение, которое будет нести этот ролик", - сказала она "Радіо Свобода" и заявила о "креативном подходе".

"Мне было страшно. Каскадер с меня, наверное, никакой", - сказала "слуга".

Между тем сети комментируют видео с нардепкой.

Телеканал "Наш" связывают с бывшим "регионалом" Евгением Мураевым - нардепом от Партии регионов во времена режима Януковича.

Нардепа Ирину Верещук представили кандидатом в мэры столицы от "Слуга народа" в июле. Ее представлял президент Владимир Зеленский.

В 2010-2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области. Потом сложила полномочия.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле прошлого года шла 29-й в списке СН.

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