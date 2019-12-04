Венгрия не просила Россию о помощи в защите нацменьшинств - МИД

Венгрия не просила защитить нацменьшинства. Фото: Сегодня

В МИД Украины ознакомились с информацией относительно заявления спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина об обращении Национального Собрания Венгрии в Госдуму с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине и обратились к венгерской стороне за пояснениями.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Национальное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую ​​информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Считаем, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы.

Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - подчеркнули в МИД.

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Ранее сообщалось, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждал, что Венгрия предлагает России объединить усилия для "защиты прав национальных меньшинств" в Украине.