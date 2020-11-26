Венедиктовой прислали ходатайство об аресте судей ОАСК

Ирина Венедиктова шла 3-ей в списке партии "Слуга народа" на выборах в парламент. На должность генерального прокурора ее предложил президент Володмир Зеленский. Фото: @pgo.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро прислали генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия для разрешения на задержание и арест подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева. Об этом бюро сообщило в четверг.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", - сообщает НАБУ.

В бюро заявили, что подозреваемые в уголовном производстве о захвате государственной власти, участие в преступной организации и злоупотреблении влиянием, в частности председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и 2 судей, систематически не появляются в орган досудебного расследования.

Высший антикоррупционный суд вызывал их. Однако они также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения повесток. Однако Вовк ни разу не находился по месту работы и регистрации, о своем настоящем местонахождении не сообщил. 3 ноября его уже второй раз объявлено в розыск.

Подозреваемые демонстрируют свое пренебрежение к закону, заявили в НАБУ.

"При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - сообщили в бюро.

В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров председателя ОАСК. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Павлу Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении.