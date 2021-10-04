Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского

На прошлых выходных генпрокурорка ездила в Трускавец на фракцию президентской партии "Слуга народа". Фото: @sluganarodu.official

В фильме журналистов-расследователей "Оффшор 95" намекают, что Офис генерального прокурора притормаживает расследование дела о выводе денег из "Приватбанка".

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник.

В Facebook она написала, что "завершила просмотр фильма авторства редакции "Слідство. Інфо".

"Хочу сказать о том, что меня по настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески.

Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследование дел по орбите "Приватбанка". Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность - чистая спекуляция", - заявила генпрокурорка.

Венедиктова написала, что "любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически под микроскопом".

"Уже не первый раз вижу, что кому-то приходит в голову предполагать, что именно из стен Офиса генпрокурора "протекла" информация о возможном сообщение о подозрении одному из фигурантов дела "Приватбанка", самолет с которым нам удалось посадить в Украине.

И Артем Сытник (директор НАБУ. - Gazeta.ua), и я имеем информацию о том, что ни ОГП, ни лично я к утечке не причастны", - заявила.

"Лично я взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств.

Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались: от нежелания или, если хотите, страха правоохранителей принимать процессуальные решения, до сердечных приступов у экспертов. Артем Сергеевич Сытник и Максим Александрович Грищук хорошо понимают всю "подноготную" сказанного", - написала Венедиктова.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.