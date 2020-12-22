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вторник, 22 декабря 2020 16:49

Венедиктова сняла с должности главу САП, который подписал подозрение Татарову

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Венедиктова сняла с должности главу САП, который подписал подозрение Татарову
Грищук с августа исполнял обязанности председателя САП и заместителя генерального прокурора. Фото: glavcom.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова лишила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука статуса исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора. Это сделали сразу после подписания им меры пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Такое решение не ограничивает и не имеет значения для дальнейших решений по делу Татарова, считает он.

22 декабря Татаров должен был прийти в НАБУ для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения на период следствия. Он предусматривает содержания под стражей или внесения залога в размере 10 млн грн. В этот же день ходатайство о Татарове поступит в Высший антикоррупционный суд.

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По словам Бутусова, ходатайство Грищук подписал вчера. Тогда же Генпрокуратура приняла решение об отмене своего приказа с августа 2020-го о назначении Грищука исполняющим обязанности председателя САП и заместителя генерального прокурора.

"Источники "Цензор.НЕТ" в САП говорят, что статус главы САП Максим Грищук, несмотря на отмену приказа, не теряет. Он также остается процессуальным руководителем по делу Татарова, здесь также без изменений. Он теряет только статус и.о. заместителя генерального прокурора, который был у него 4 месяца. Закон не предусматривает статус и.о. заместителя генпрокурора, поэтому формально Генпрокуратура просто исправляет свой приказ, и это оправданное решение", - пишет Бутусов.

18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии.

По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн.

Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитася, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.

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22
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