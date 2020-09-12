Венедиктова прикрыла Зеленского и Ермака в деле о задержании вагнеровцев

Венедиктова делает вид что ничего не знает о срыве операции спецслужб. ото ДБР

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в деле о переговорах с белорусской стороной по боевиков "ЧВК Вагнера" украинские прокуроры действовали четко, соблюдая законодательство.

"Мы, конечно, отправило ходатайство о выдаче ( "вагнеровцев"- ред.), Мы направили подозрение, что это - преступники, которые воевали против Украины. Или мы надеялись, или нет, что белорусская сторона оставит их, - мы должны это делать, и мы отработали на 100 процентов. У меня был разговор с генеральным прокурором Беларуси в этом, я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируют, есть ли какие предохранители, это касалось "террористической организации", предохранителей не было. И в принципе, мы были в переговорном процессе, но тут-то произошло", - сказала Венедиктова в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера".

Венедиктова добавила: "Когда события стали развиваться, стало понятно, что это случай, когда Украину пытаются втянуть в международную политику, и это может стать негативным примером. Мы были осторожны и мы четко действовали в рамках закона".

Генпрокурор на вопрос о том, соответствует ли действительности информация от экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в его недавнем интервью Дмитрию Гордону, что срыв операции по задержанию "вагнеровцев" состоялся после телефонного звонка из "ближайшего окружения" Владимира Зеленского, заявила: "Мне лично неизвестно, что такая спецоперация готовилась".

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В обнародованном 9 сентября интервью экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция операцию украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев" разрушил один телефонный звонок из "окружения Зеленского".