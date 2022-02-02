Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против нардепа Трухина

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, которого исключили из партии "Слуга народа".

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никаких договоренностей: в МВД сделали заявление о ДТП с участием Трухина

Авария с участием автомобиля Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе неподалеку Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.