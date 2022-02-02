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среда, 02 февраля 2022 09:50

Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против нардепа Трухина

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Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против нардепа Трухина
После публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с участием Александра Трухина, нардепа исключили из фракции "Слуга народа". Фото: УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, которого исключили из партии "Слуга народа".

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала она.

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Авария с участием автомобиля Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе неподалеку Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.

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Дата
02
февраля

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