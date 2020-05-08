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Венедиктова начала записывать видео-отчеты и вспомнила о Стерненко

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Венедиктова начала записывать видео-отчеты и вспомнила о Стерненко
Генпрокурор была на видео без часов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала публиковать видео-отчеты.

Ролик об "актуальных темах недели" появился на странице Офиса генпрокурора.

Венедиктова выступала в своем кабинете в форме доклада.

"Надо поговорить о реформе. Офис генерального прокурора продолжает начатую реформу - я за нее голосовала, как депутат и сейчас отвечаю за ее воплощение, как генпрокурор", - сказала она.

Венедиктова заявила, что аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина.

Также генпрокурор вспомнила о деле возбужденном в отношении нее НАБУ касательно возможного недекларирования имущества по заявлению общественного активиста Сергея Стерненка.

"Расскажу о так называемом деле о "часах Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро. Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина.

Я уважаю правоохранительные органы и у меня нет сомнений в их профессионализме и добродетели, которую они должны проявлять ко всем гражданам Украины. Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона.

Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сказала генпрокурор.

При этом Венедиктова не назвала фамилии Стерненка. Также на ее руках уже не было часов, которые ранее замечали активисты.

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Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Сергей Стерненку объявят подозрение. По ее словам вопрос только в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Два года назад на общественного активиста совершили три покушения. Во время третьего 24 мая погиб нападающий.

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