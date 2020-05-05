НАБУ открыло дело по Венедиктовой

По генпрокурора взялись детективы НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Дело касается возможного недекларирования имущества, пишет "РБК-Україна"

Детективы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании постановления Высшего антикоррупционного суда от 24 апреля.

Суд удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненка и обязал бюро рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировало наручные часы и членство в ряде предприятий.

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Ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал, что, вероятно, на руке генпрокурора незадекларированные швейцарские часы Hublot , которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн. Он заявил, что часы не внесены в декларацию.