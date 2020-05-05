НАБУ открыло дело по Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Дело касается возможного недекларирования имущества, пишет "РБК-Україна"
Детективы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании постановления Высшего антикоррупционного суда от 24 апреля.
Суд удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненка и обязал бюро рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировало наручные часы и членство в ряде предприятий.
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