Венедиктова хочет запретить Раде увольнять генпрокурора

Венедиктова считает, что ее идею могут поддержать. Фото: Укринформ

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова предлагает сделать невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

Об этом заявила об этом в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"У меня есть хорошая идея законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал Верховной Рады, а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - сказала она

Венедиктова заявила, что когда у генпрокурора гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно.

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"Хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", - сказала она.

Офис генерального прокурора, возглавляющий Ирина Венедикова, препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. Об этом в среду заявил Национальное антикоррупционное бюро.