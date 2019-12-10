Венецианская комиссия предостерегла украинскую власть от политического влияния на суды

Венецианская Комиссия рекомендует Украине сосредоточить реформу на судах первой и апелляционной инстанций

Следует избегать какой-либо связи между судебной должностью и сроком пребывания на посту президента и парламента. Ничто не является более опасным для независимости судей, чем создавать впечатление у судей и общественности, что после выборов дальнейшее пребывание судей на должностях или их освобождение от должностей относиться к дискреции вновь избранных политических органов.

Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии Совета Европы по судебной реформе президента Владимира Зеленского (закон 193-IX от 16.10.2019).

Указанным законом, среди прочего, Зеленский инициировал сокращение нового Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширения полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи "анонимок" на судей и сокращения сроков дисциплинарных процедур по ним.

В своем заключении Венецианская комиссия отметила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской Комиссии "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценки всех судей первой и апелляционной инстанций". (В Украине сейчас существует более 2000 вакантных должностей судей, а часть судов не работают вообще. - ред.).

Также в Венецианской комиссии возникли возражения по сокращению количества судей Верховного Суда. "Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 (нерассмотренных) дел), Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заключении Венецианской комиссии.

В заключительной части Венецианская Комиссия рекомендует Украине исключить положения по сокращению количества судей Верховного Суда, а реформу сосредоточить на судах первой и апелляционной инстанций.