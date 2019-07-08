Великобритания присоединилась к демаршу из-за России в ПАСЕ

Великобритания сделала демарш в ПАСЕ. Фото: 112 канал

Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи.

"До совместного заявления с последствиями демарша в ПАСЕ делегаты семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Большой Британии", - написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

В знак протеста и солидарности с Киевом покинули заседание делегации шести государств - Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

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Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.