Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира

Разговор телеведущего и нардепа состоялся в четверг вечером.

Ведущий телеканала "Рада" Сергей Иванов после эфира с нардепом от ОПЗЖ Александром Качным обматерил бывшего "регионала" и назвал его "существом".

"Знаете, друзья, одна из самых главных претензий к Порошенко, это потому что все сталиноленовичи, которые дарили Януковичу десятками гектаров элитные земли, даже не получили уголовных дел. Это был очень напряженный эфир. И мне было очень тяжело вафлить это существо, не используя те слова, которых он заслуживает.

Но в принципе если он вдруг хочет прийти на "Ісландія" (телеканал, где также работает Иванов. - Gazeta.ua), то я думаю, что разговор будет начинаться с ним: "Ну что ты, п**арас", - сказал телеведущий.

Эфир проходил в четверг вечером, 23 декабря. Иванов напомнил нардепу, что тот был председателем Киевского облсовета во времена президентства Виктора Януковича.

"Вас, наверное, никто палкой не заставлял отдавать "Сухолучье" Януковичу", - сказал телеведущий нардепу в эфире. Между обоими произошла словесная перепалка.

Внимание! Ненормативная лексика!

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15 декабря государственный телеканал "Рада" заработал в формате телемарафона. Каналом занимается бывший продюсер "112 Україна", NewsOne и "Прямий" Алексей Семенов.