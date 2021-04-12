"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка

Вирастюк с Сивохо пели "Танцуй, Россия" на сцене "95 квартала".

Баллотирование в народные депутаты от "Слуги народа" Василия Вирастюка показывает, что президент Владимир Зеленский имеет дефицит кадров. Об этом сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Получил депутатство Василий Вирастюк. Вы знаете, прошло десять лет, а "на манеже - все то же". Это очевидно подчеркивает дефицит кадров в рукавах у Зеленского. Некого использовать. Поэтому ссылают Вирастюка", - сказала журналистка.

"Посмотрела специально архивы "95 квартала", чтобы показать срез, эволюцию. Сейчас это депутат Верховной Рады. А 8 лет назад, или 9 это...", - рассказала ведущая программы и напомнила кадры, где Вирастюк вместе с Сергеем Сивохо танцуют и поют "Танцуй, Россия... а у меня самая красивая опа".

"Даже не спорю, абсолютная опа. То, как проходят выборы в Украине, не то что даже опа. Это даже не столько опа, сколько то, что спереди", - прокомментировала Татьяна Мыкытенко.

"Не прошло и десяти лет, как васину колбасину нам реализовали в Верховной Раде", - сказала журналистка.

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28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В минувшую среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 749 голосов. "ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.