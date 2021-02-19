ВАКС продолжил расследование по делу Юрченко

Высший антикоррупционный суд продлил досудебное расследование по делу нардепа Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом говорится в постановлении суда.

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Так, ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования до восьми месяцев, то есть до 10 мая 2021 включительно.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко.

В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований.

Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение.

21 сентября Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн.

Впоследствии "слуга" вышел под залог.