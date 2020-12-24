ВАКС отложил избрание меры пресечения Татарову

После изменения подследственности дела Татарова прокуроров нет в ЕРДР. Фото: "УНИАН"

Высший антикоррупционный суд в понедельник объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения заместителю главы ОП Андрея Ермака Олегу Татарову.

Заседание перенесли на 12:30 28 декабря, пишет "Радио Свобода".

Отложить заседание попросила прокуратура, чтобы подтвердить свои полномочия.

После изменения подследственности дела Татарова прокуроров нет в ЕРДР. По словам представителей САП, сейчас группу прокуроров не назначили.

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18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии. По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн. Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитася, из-за чего заместителю председателя ОП не успели вручить подозрение. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала дело Татарова с НАБУ в СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов.