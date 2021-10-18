ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

САП не соглашается с оправдательным приговором. Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Высший антикоррупционный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, что привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Суд признал Омеляна невиновным в преступлении, а обвинение недоказанным. Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщил политтехнолог Виктор Уколов в Facebook.

Прокурор САП не согласна с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

По версии обвинения, Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

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Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры. Решение Омеляна об уменьшении портового сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтвердила Держаудитслужба и судебная экспертиза. Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.