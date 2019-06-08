Вакарчука спросили о ЛГБТ и марихуане

Святослав Вакарчук одобрительно относится к медицинскому каннабису. Фото: Facebook

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук нейтрально относится к ЛГБТ-людям и поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Україна", пишет "Обозреватель"

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможному разрешению на однополые браки.

На вопрос, поддерживает ли он использование каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

Касательно легализации проституции политик сказал, что на данный момент важно установить справедливость в судах: "Если мы сделаем это, то все остальные вопросы будут урегулированы".

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Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду в составе партии "Голос". Выборы намечены на 21 июля.