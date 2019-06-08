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суббота, 08 июня 2019 11:46

"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы

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&quot;Чтобы потом совесть не грызла&quot;: Притула идет на выборы
Притула идет на выборы. Фото с открытых источников.

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука "Голос".

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", - сказал в видеообращение он в Facebook.

Притула отметил, что "хотел бы быть полезным этой стране и людям".

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный каобованец", - сказал Притула.

Главной мотивацией Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.

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Также шоумен отметил, что впервые готов поставить свою репутацию на весы и попросил Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.

На Художественном арсенале прошел съезд партии "Украинская стратегия Гройсмана". Политсила пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду. Примьер-министр возглавил партию, а в первую 10-ку вошли: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, Евгений Нищук. Также пойдет министр юстиции Павел Петренко, экс-заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, Андрей Тететерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, религиовед Виктор Еленский.

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Дата
08
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