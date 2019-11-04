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понедельник, 04 ноября 2019 16:58

Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк

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Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук записал видеообращение.

Лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Видео политик опубликовал в Facebook.

"Я хотел бы обратиться к президенту Украины. Понимая, что президент не уполномочен влиять на следствие или вмешиваться в его ход. Однако осознаю, что президент как лидер государства и как гарант Конституции призван защищать права и свободы всех граждан Украины. Сегодня, как и тысячи граждан Украины, вышедших на акцию "кто заказал Катю Гандзюк?", я тоже как гражданин Украины обращаюсь к президенту с одним вопросом: "Владимир Александрович, кто заказал Катю Гандзюк?" - обратился Вакарчук.

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31 июля в прошлом году на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

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Дата
04
ноября

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