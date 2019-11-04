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понедельник, 04 ноября 2019 10:40

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

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Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк
  4 ноября исполняется год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома
4 ноября исполняется год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома

4 ноября исполняется год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома.

31 июля в прошлом году на женщину напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

За умышленное убийство были задержаны и осуждены пятеро исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, непосредственного нападавшего Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

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Заказчики до сих пор на свободе. Хотя их имена всем известны, говорят активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк". Убеждены, дело намеренно разваливают. В годовщину смерти в 19:00 выйдут к Офису президента на акцию "Год без Кати", на которую пригласили и президента Владимира Зеленского. Такие же акции пройдут в более чем в 40 городах Украины и мира.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк
  На Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Последнее Селфи из столичной больницы Екатерина предприняло 1 ноября прошлого года
На Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Последнее Селфи из столичной больницы Екатерина предприняло 1 ноября прошлого года

Накануне годовщины смерти в Службе безопасности Украины заявили: заказчиков преступления против советника городского головы Херсона было несколько. Сейчас расследуется 5 уголовных производств в отношении лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами, пособниками. Среди них председатель областного совета Владислав Мангер и уголовник Алексей Левин.

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Последнего следствие называет ключевым фигурантом преступления. Владел наибольшим количеством информации, выбирал людей для преступления и организовывал его. Установлено, что до недавнего времени он платил деньги родным подозреваемых, чтобы те молчали. Его объявили в международный розыск.

Автор: ТСН
  В феврале этого года Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк
В феврале этого года Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк

Среди мотивов - поджог Алешковского леса, его незаконная вырубка и хищения бюджетных средств. Также СБУ отрабатывает версию создания парка "Гилея", которое лоббировало руководство Херсонских администрации и совета - Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер, что могло работать для покрытия схемы незаконной вырубки леса.

Отдельно СБУ расследует бездействие херсонских правоохранителей, покрытия преступления и вероятную причастности к бегству Левина.

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, опубликовал последнее селфи дочери. Фото сделано 1 ноября прошлого года. На нем Екатерина в кислородной маске, с забинтованными ранами и с дренажными трубками.

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Дата
04
ноября

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

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