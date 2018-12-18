Вакарчук сделал откровенное политическое заявление и дал оценку Зеленскому

Святослав Вакарчук сравнил свой возможный поход в политику с участием добровольцев в АТО.

Лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук решит пойти в политику, когда увидит, что другого пути нет. Об этом он заявил на лекции "Новое время".

Перед этим Вакарчука спросили: "Что нужно, чтобы произошло или сделать вашим сторонникам, чтобы вы приняли решение идти в политику?".

"Я бы хотел, чтобы не я для вас стал вдохновляющим примером, а вы для меня. Делайте вещи, которые сделают так, что у меня просто не будет другого выбора. Когда я не мог бы сказать: "Ради этих людей нужно делать все", - ответил лидер "ОЕ".

"Я с вам очень откровенный. Кстати, одна из вещей старой политической культуры, системы - всегда умение говорить что-то, про что ты на самом деле думаешь. И на самом деле не чувствуешь. Умение говорить многозначными фразами, за которыми стоят скрытые собственные интересы. У меня нет никаких скрытых собственных интересов. Я не есть человеком, одержимым властью.

Меня не интересует политическая карьера. Я не встаю утром и не думаю, как бы продвинуться по коридорах на более высокий этаж. Я никогда не вставал и не мечтал, что я хочу быть президентом или премьером. В отличие от большинства украинских политиков и кандидатов в президенты, которые сегодня уже публично об этом заявляют. Они либо все во власти, или в ней были. И при этом рассказывают, что они новые лица. Или которые просто спят и видят себя с должностью в "Мерседесах", с охраной.

Посмотрите на билборды, которые нас окружают каждый день. Во-первых, откуда все эти деньги у этих людей?

Если я и решусь на такой шаг, то для меня это будет, скорее, как когда добровольцы идут в АТО, потому что они не могут так не делать. Они понимают, что у них нет другого пути. И я приму это решение, тогда, когда пойму, что это единственно верный, правильный путь.

Поход в президенты или поход в парламент - это только один из путей для того, чтобы мы вместе сделали наиболее эффективный путь к изменению страны. Если пойму, что это наиболее эффективно, я, не задумываясь, это сделаю.

Сегодня важны не громкие заявления. Посмотрите на билборды, которые нас окружают каждый день. Во-первых, я не понимаю, откуда все эти деньги у этих людей? Я не бедный, успешный достаточно музыкант, который декларирует большие заработки. Я не могу себе позволить этих реклам по телевидению или даже на билбордах, которые позволяют себе люди, которые рассказывают нам с утра до вечера о том, что они хотят изменить жизнь к лучшему и близки к народу. Они рассказывают о пожертвованиях, что их всех так вокруг любят. Так чего же их рейтинги доверия близки к температуре абсолютного нуля у Кельвина. Что-то не сходится. И сегодня они на самом деле хотят меня втянуть: "Слава, скажи, что ты будешь баллотироваться или ты идешь в политику". И поставить в один ряд с собой. Сделать меня частью их правила игры. Я не поддамся на эту ловушку", - заявил Святослав Вакарчук.

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Также лидер "О"Е прокомментировал персону комика Владимира Зеленского.

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько. Это очень интересный политик, но по Конституции он не гражданин Украины, и не проживал здесь последние 10 лет и, к счастью или к сожалению, не может баллотироваться".

Вакарчук добавил: "У меня слишком мало знаний об этом человеке".

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Ранее СМИ сообщали, что лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук будет баллотироваться в президенты. Будто бы он заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года.