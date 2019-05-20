Вакарчук рассказал, кого поведет в парламен

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил, кого поведет в парламент. Фото - Вести

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил, что не будет включать депутатов нынешнего созыва в список своей партии.

"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений и мы будем делать их сами", - отметил Вакарчук в эфире телеканала 1+1.

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Он считает, что партия должна полностью состоять из людей, среди которых не будет действующих народных депутатов. Также добавил, что нынешние народные депутаты могут попробовать свои силы в мажоритарных округах.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Также в команде Зеленского поддерживают снижение процентного барьера для прохождения в парламент.