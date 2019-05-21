Вакарчук поехал к протестующим в Харьков

Фото: Facebook

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приехал в Харьков, где посетил протестующих и палатку волонтеров.

Об этом сообщает страница партии "Голос" в Facebook, которую Вакарчук представил на прошлой неделе.

"Харьков - вы даете крылья! Вы настоящая надежда на перемены.

...Волонтерское палатку на Площади Свободы, который много лет был местом сплочения харьковчан вокруг общего дела - помощи нашим воинам - тоже будет восстановлено после того, как его пытались уничтожить. Кто бы за этим не стоял - общество вместе. И именно в единстве наша сила", - заявил музыкант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук объяснил, где берет деньги на партию

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поддерживает идею вернуть станции метро и одном из проспектов города имя маршала СССР Георгия Жукова. Также Кернес хочет убрать палатку по сбору помощи украинским военным с центральной площади города - площади Свободы.