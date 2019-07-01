Вакарчук отреагировал на сравнение своих концертов с "гречкой"

Вакарчук ответил на обвинения. Фото: Корреспондент

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отвергает сравнение его концертов с "гречкой" во время предвыборной кампании.

"Разница в том, что мы не предлагаем кому-то, кто не может попасть на концерты "Океан Эльзы", специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны. Такие же, какие были во время Майдана в Киеве, в Краматорске, Северодонецке, Мариуполе, когда мы давали эти открытые концерты на площадях или на стадионах бесплатные. Они происходили в избирательной кампании и будут происходить после, потому что это моя позиция. Людям нужно давать какие-то положительные эмоции", - сказал Вакарчук в эфире телеканала ICTV.

Он уверяет, что на бесплатных концертах "Океан Эльзы" "нет никакой политической агитации".

"Это обычные концерты "Океана Эльзы", - заявил Вакарчук.

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Досрочные выборы в парламент Украины запланированы на 21 июля. Партия "Голос" Святослава Вакарчука будет принимать в них участие.