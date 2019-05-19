Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не баллотировался на пост президента, поскольку "настоящие перемены" делаются в парламенте.
"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, касающиеся украинских граждан, их благосостояния, борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходят в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", - объяснил Вакарчук в интервью ТСН.Тиждень.
По словам певца, его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".
Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, Вакарчук ушел от прямого ответа.
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"У нас новоообраний президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в том числе те, которые как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды и назвал главные цели новой политсилы.
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