Вакарчук о попурри на Софиевской площади: "Когда я на вечеринках с друзьями выпью"

Когда идет российско-украинская война проводить подобные попурри неуместно, говорит Вакарчук.

Лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку не понравилось музыкальное шоу на День Независимости на Софиевской площади. Об этом он сказал в программе "Слава +".

"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, которое состоялось в День Независимости, по моему мнению, было неуместно", - сказал музыкант.

"Я не против идеи. Я против того, что с точки зрения моего вкуса оно было сделано не так, как должно было быть сделано.

Когда я на вечеринках с друзьями выпью и мы имеем хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, которые, честно говоря, и рассказывать не хочется. Но не в День Независимости и не в такой момент, когда в стране идет война", - сказал Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось впечатляющее видео с Марша защитников

Музыкант прокомментировал исполнение песни "Океан Ельзи" во время попурри.

"С юридической точки зрения никто не должен был спрашивать у нас о маленьком кусочке песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет. Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них", - сказал Вакарчук.

Участники музыкального попурри на День Независимости работали бесплатно, а имена авторов песен в трансляции не указали из-за "определенных технических ограничений телевизионного вещания", сообщал Офис президента.