Вакарчук назвал 2 фактора, которые ускорят завершение войны на Донбассе

Вакарчук призывает подать руку жителям оккупированных территорий. Фото: НВ

Войну на Донбассе можно завершить быстрее, если жители оккупированных территорий захотят воссоединения.

Такое убеждение высказал музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью телеканалу "Украина".

"Я предостерегаю всех политиков: не обещайте людям быстро завершить войну, обещайте сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее на благоприятных для Украины условиях. Именно это партия "Голос" собирается делать. Здесь есть 2 основных фактора. Первый - нам нужно на территориях, которые мы контролируем, создать сказку, витрину настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благополучие и безопасность. Когда мы покажем пример, исправим ситуацию в экономике, когда верховенство права станет не словами, а действиями... тогда люди на неконтролируемых территориях захотят объединиться с нами.

Второе: не нужно забывать, что люди на той стороне границы тоже наши. Нам нужно протянуть руку помощи", - отметил Вакарчук.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года Вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Результатом российской агрессии против Украины является около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.