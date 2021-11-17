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"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского

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Автор: СБУ
  Частная военная компания Вагнера – одна из наиболее засекреченных организаций в России. Ее наемники действуют во многих странах мира. На фото - "вагнеровцы" в Сирии
Частная военная компания Вагнера – одна из наиболее засекреченных организаций в России. Ее наемники действуют во многих странах мира. На фото - "вагнеровцы" в Сирии

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat объявила, что сегодня, 17 ноября, опубликует отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников. Gazeta.ua собрала фикты о деле и связанный с ним скандал.

Накануне к прессе вышла глава парламентской временной следственной комиссии "слуга" Марьяна Безуглая. Объявила промежуточное заключение ВСК. В нем говорится, что Зеленский не отменял сделку по задержанию "вагнеровцев". Документы об их задержании вроде бы начали готовить только после задержания в Беларуси. Хотя два года уже собирали информацию о частных военных компаниях. Также Безуглая заверила, что и у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий отдать приказ об отмене операции.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". Для этого их выманивали в Беларусь. Однако на совещании в Офисе президента, когда силовики сообщили о финальной стадии спецоперации, их попросили отложить ее на несколько дней. После чего боевики оказались на территории России. Бутусов утверждал, что на совещании относительно "вагнеровцев" в кабинете президента Зеленского присутствовала его секретарь Мария Левченко, у которой не было допуска к гостайне.

В СБУ и Главном управлении разведки опровергли причастность к подготовке этой спецоперации. Ермак назвал заявления "спланированной дезинформацией". Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уверял, что это "домыслы". Мол, так хотят нанести вред Украине. А его преемник Кирилл Буданов утверждал, что "вагнеровцы" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было операцией Украины.

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Через месяц возле здания Верховной Рады устроили акцию с требованием создать временную следственную комиссию по расследованию дела "вагнеровцев". Ее создали, возглавила "слуга народа" Безуглая.

Сам Зеленский почти через год признал, что говорил о "вагнеровцах" с белорусским президентом Александром Лукашенко: "В последний раз общались с Лукашенко по телефону, когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси. Я позвонил Александру Григорьевичу. Предупредил, что могу передать всю информацию. Он сказал: "Я тебя не подведу, все будет нормально. Сейчас у меня не все спокойно, но я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам тех убийц - "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло".

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Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского

В сентябре этого года Безуглая заявила, что временная комиссия обратится к правоохранителям по поводу расследования того, как спецслужбам России и Беларуси стало известно о подготовке задержания 33 боевиков. На комиссии 24 сентября допросили бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Документ обнародовал Юрий Бутусов. Бурба "навел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины". Журналист рассказал, что по словам Бурбы, план спецоперации по захвату "вагнеровцев" подписал якобы тогдашний министр обороны Андрей Таран, и он был подробно согласован.

"Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал и нужно действовать быстро", - написал Бутусов в Facebook.

В показаниях говорится: после задержания террористов в Минске Бурба обратился к президенту Зеленскому провести расследование возможной измены. Однако вместо расследования его уволили спустя два дня. Бутусов также сообщил, что экс-начальник ГУР Минобороны якобы подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

Глава ВСК Безуглая ответила на это в Facebook: "Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК Бурба. Информация не соответствует действительности. Или просто Бутусов написал свою предыдущую версию, чтобы хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК? Кто он - свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться. Вызываю Юрия Бутусова на слушание. На заседании присутствовали члены комиссии и сам Бурба, являвшиеся единственными источниками информации. Это заседание было "грифованное" и потому подпадает под Закон о гостайне".

29 июля в прошлом году под Минском задержали 33 члена частной военной компании "Вагнера". Украина заявила, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе. Офис генпрокурора направил в Беларусь официальный запрос об экстрадиционном аресте "вагнеровцев". Ответа не получили. 14 августа Беоарусь отдала их России. В Офисе президента восприняли это "с досадой". Позже российский президент Владимир Путин назвал размещение "вагнеровцев" в Беларуси "спецоперацией США".

Автор: Оксана СМОЛА
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