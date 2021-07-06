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"Вагнергейт". Активисты подали в ГБР заявление о "госизмене" Зеленского

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&quot;Вагнергейт&quot;. Активисты подали в ГБР заявление о &quot;госизмене&quot; Зеленского
Владимира Зеленского обвиняют в государственной измене за "слив" спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" подали в Государственный бюро расследований заявление о совершении президентом Владимиром Зеленским государственной измены из-за "слива" спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера".

Об этом под стенами ГБР сообщил ветеран русско-украинской войны, народный депутат 8-го созыва Игорь Лапин.

Он отметил, что в недавнем интервью Владимир Зеленский сам сообщил о разговоре с белорусским диктатором Лукашенко и о том, что предупредил Лукашенко о "вагнеровцах.

"Интервью Зеленского было достаточно "содержательным". В своем интервью он сказал ключевое слово: "я предупредил". В принципе этого достаточно. Статья 111 - "государственная измена". Конечно, сегодня его никто не посадит, так как у него есть иммунитет, за которым он прячется. Но каденция его не вечна", - отметил Игорь Лапин.

"С юридической точки зрения мы должны начать уголовное производство. ГБР должно принять наше заявление, зарегистрировать, открыть это производство против тех лиц, которые могли быть причастны к государственной измене в кабинете президента Зеленского, в высших эшелонах власти", - подчеркнул ветеран.

"Если ГБР не зарегистрирует наше заявление, то наши дальнейшие действия - через суд обязать ГБР зарегистрировать это уголовное производство", - подчеркнул он.

Народный депутат 8-го созыва, участник АТО Андрей Тетерук отметил, что слив Зеленским военной спецоперации - это преступление, за которое должна быть ответственность.

"Если мы готовим в правовом поле задержание и привлечение к ответственности, а потом эта тайная операция становится известной врагу - это преступление, которое нельзя прощать. Прощение такого преступления спровоцирует дальнейшее совершение преступлений", - сказал он.

Тетерук добавил, что в этом деле крайне важен контроль общества.

"Здесь нужно давление и контроль общества, именно поэтому мы подаем заявление, чтобы соответствующий орган предоставил правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые присутствовали во время доклада наших военных президенту Украины Зеленскому, его окружению, выяснить - кто из них и в какой способ позволил произойти утечке информации. И этот человек должен быть привлечен к ответственности", - отметил Тетерук.

"Мы видим, что это сделал Зеленский, мы не можем быть уверены в этом на 100%, потому что это мог сделать кто-либо из присутствующих на совещании. Именно поэтому мы требуем, чтобы ГБР провело расследование, установило факты и отчиталось обществу. Человек, виновен в срыве этой операции, должен быть привлечен к ответственности. От этого зависит будущее нашего государства, его безопасность и развитие", - подчеркнул Тетерук.

Соучредитель партии "Демсокира" Юрий Гудыменко добавил - нужно бороться за справедливость несмотря на все препятствия.

"В 2021 году нам говорят, что у президента Зеленского огромный рейтинг, с ним ничего нельзя сделать, он будет президентом и второй раз, и третий, если хочет, вы никогда не сможете объявить импичмент, вы никогда не сможете отправить его в отставку, вы ничего не можете сделать. Уже сегодня мы с вами делаем очередной шаг на пути от того, что невозможно, к тому, что обязательно произойдет. Сейчас мы только в начале пути, но каждый наш шаг, каждый наш удар, каждое наше действие приближают нас к цели", - резюмировал представитель "Демократичної Сокири".

Ранее лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что его команда требует внести расследования срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК Вагнера в повестку дня временной следственной комиссии.

11 июня представители фракций политических партий "Европейская солидарность" Владимир Арьев, "Голоса" Роман Костенко и Всеукраинского объединения "Батькивщина" Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины. Арьев отметил, что их вхождения в ВСК возможно только после предоставления гарантий, что срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев" будет расследоваться в первую очередь.

А уже потом в интервью телеканалу 1+1 президент Владимир Зеленский откровенно признается в умышленном препятствовании деятельности украинских спецслужб с выманивании наемников ПВК Вагнера из России через Беларусь для наказания их за военные преступления на Донбассе, а также в разглашении государственной тайны.

Президента высмеяли в соцсетях.

Народные депутаты требуют вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу вагнеровцев.

Как уже рассказывал "Главком", Bellingcat готовит документальный фильм о допущенном Украиной срыве скандального расследования по "вагнеровцам".

Главком
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