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среда, 09 декабря 2020 19:48

В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

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В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным
9 декабря 2019-го в Париже состоялась встреча в "нормандском формате". Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский 9 декабря 2019 года впервые встретился с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже. И за это время официальному Киеву якобы удалось достичь результатов, которые раньше считались невозможными.

Об этом "OBOZREVATEL" заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Михаил Подоляк. По его словам, некоторым достигнутым успешным пунктам медиа не уделяют изобилии внимания.

"С 27 июля этого года на Донбассе действует почти полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Спасены десятки жизней военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина. Так, все еще провокационные обстрелы и боевые потери, но это абсолютно несопоставимо с тем, что было раньше", - заверил он.

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Именно благодаря переговорам в "нормандском формате" удалось обеспечить транзит российского газа через территорию Украины и получить от "Газпрома" миллиардные компенсации, выигранные в Стокгольмском арбитраже, считает Подоляк.

"Сейчас СМИ не уделяют этой теме достаточного внимания, но это то, что удалось сделать благодаря переговорам в "нормандском формате". И это не просто что-то политическое - это абсолютно реальные ресурсы, которые получила Украина".

В прошлом году, 9 декабря 2019-му, состоялась первая личная встреча президентов Украины Владимир Зеленский и РФ Владимира Путина.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщила, что Украина готова в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата".

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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