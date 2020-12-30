В Зеленского прокомментировали отстранения Тупицкого

Президент действовал в пределах своих конституционных полномочий. Фото: ТСН

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого является взвешенным и ответственным.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Действовал ли президент в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ А. Тупицкого от должности судьи?Безусловно, да" - сказал он.

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В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины, лицо, которое подозревают в совершении преступления и которую назначает глава государства, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора, считает Вениславский.

"Получив обращение, президент пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, поскольку его пребывания на этом посту на время досудебного расследования является реальной угрозой не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом".

29 декабря Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, который подозревается в подкупе свидетеля, не собирается уклоняться от следствия, а его отстранения от должности судьи - под вопросом. 24 декабря Александра Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился в генпрокуратуре для проведения процессуальных действий. На прошлой неделе журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель КСУ, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив его на доверенное лицо.