В Зеленского подтвердили введение локдауна

Устенко заявил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны. Фото: Украинская правда

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власть может ввести тотальный локдаун.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если введут локдаун: во сколько государству обойдется поддержка бизнес

"Четкой прогнозируемости с точки зрения того, будет ли введено локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет. Но те математические модели, используемые в Офисе президента, они базируются на том, что локдаун должно быть введено, если резко увеличивается количество больных Covid-19. Также идет постоянная связка с Министерством здравоохранения. Но точно исключать введение локдауну я бы не стал. Это возможно", - заявил он.

Советник Зеленского заметил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны.

"Но когда принимаются подобного рода решения, то очевидно, что вопросы, связанные с экономикой, сразу уходят на второй план, а на первом плане - вопросы здоровья нации, населения".

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты. В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.