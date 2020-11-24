"Это возможно, но..." - у Зеленского прокомментировали введение локдауна

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власть может ввести тотальный локдаун.
Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
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"Четкой прогнозируемости с точки зрения того, будет ли введен локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет. Но те математические модели, используемые в Офисе президента, базируются на том, что локдаун должен быть введен, если резко увеличивается количество больных Covid-19. Также идет постоянная связь с Министерством здравоохранения. Но точно исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно", - заявил он.
Советник Зеленского заметил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны.
"Но когда принимаются подобного рода решения, то очевидно, что вопросы, связанные с экономикой, сразу уходят на 2-й план, а на 1-м - вопросы здоровья нации, населения".
11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня.
С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты.
В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
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