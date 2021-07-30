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пятница, 30 июля 2021 21:41

В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
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На этой неделе председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина зря отказалась от ядерного вооружения. Мол, с его помощью мы могли бы шантажировать мир.

"Роковая ошибка Кравчука - избавиться от ядерного оружия после подписания меморандума, который ничего не значит. Мы сегодня наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками других президентов можно пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили и договаривались по-другому. Если бы мы пошли на это, то это надо было делать совершенно иначе", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Gazeta.ua спросила киевлян: Правильно ли, что Украина отказалась от ядерного оружия?

Автор: Лилия Мыцко
  Сергей думает, что с оружием Украину бы боялась Россия
Сергей думает, что с оружием Украину бы боялась Россия

Сергей, 34 года:

Неправильно, что отказались от ядерного оружия. Если бы оно было, то нас бы боялись, никто бы к нам не совался. Мы бессильны сейчас. Мир меняется, когда-то не думали о том, что снова будет война. Было спокойнее, существовала демократия. А потом началось: Грузия, Турция. Россия везде сует свой нос. Мы как та прокладка между РФ и США. Всем хорошо с нами дружить, когда мы сохраняем нейтралитет.

Автор: Лилия Мыцко
  По мнению Андрея, Украина не должна была отказываться от ядерного арсенала
По мнению Андрея, Украина не должна была отказываться от ядерного арсенала

Андрей, 23 года:

Разве Украина смогла бы обслуживать ядерное оружие? Нет, потому что нужны деньги. Правильно, что отказались. Однако, если учитывать безопасность и политику, было бы круто иметь его. Боялись бы больше, не было бы войны. Однако это фантастика для нашей страны.

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Эдуард, 47 лет:

Я считаю, что это было верное решение. Тогда Украина не имела ни ресурсов, ни денег, чтобы обслуживать такое оружие. Не могло быть иначе. Россия живет не разумом, а инстинктами - боялись бы. Если мы даже и получим ядерное оружие каким-то путем, то станем врагом для всего мира, потому что нарушим соглашение. Будем, как Иран.

Автор: Лилия Мыцко
  Борис считает, что ядерное оружие уничтожит экологию
Борис считает, что ядерное оружие уничтожит экологию

Борис, 17 лет:

Если говорить о "мире во всем мире", то это было правильное решение. Однако в отношении безопасности на международном уровне - нет. С ядерным оружием мы не смогли бы вступить в ЕС, НАТО. Да, поддерживала бы Россия, пожалуй, но путь в Европу был бы закрыт.

Автор: Лилия Мыцко
  Никита считает, что Украина с ядерным оружием не сможет вступить в ЕС
Никита считает, что Украина с ядерным оружием не сможет вступить в ЕС

Никита, 18 лет:

Запустил ядерное оружие - навредил экологии. В политических вопросах надо уметь разговаривать. Вряд ли бы боялись нас, ведь все зависит от того, в чьих руках это оружие. Путина опасаются, так как он способен запустить ракету, а Зеленский не сможет. Если бы мы вернули статус ядерной державы, то от нас отвернулись бы.

Людмила, 51 год:

Я и тогда, и сейчас считаю, что зря отказались. Это рычаг влияния, залог того, что нас бояться. Деньги бы нашлись, если бы потрясти тех, кто у власти был все времена. И войны бы не было с Россией. Нас подставили, обманули. Обещали защищать и поддерживать, но не сдержали слово.

Автор: Лилия Мыцко
  Игорь говорит, что у государства нет денег на то, чтобы содержать ядерное оружие
Игорь говорит, что у государства нет денег на то, чтобы содержать ядерное оружие

Игорь, 25 лет:

Какой смысл это обсуждать, если сложилось уже так, что отказались от оружия. Возвращать ядерный статус уж точно не будем, а фантазировать, особенно политикам, бессмысленно. Нужны реальные действия. Даже если бы было такое оружие, то разворовали бы и продали все равно. Не имеет страна ресурсов на обслуживание и обновление ядерных ракет. Арсенал требует содержания и модернизации.

Татьяна, 57 лет:

Время не вернешь назад. Возможно, тогда бы мы не смогли содержать ядерный арсенал, но появились бы деньги все равно. Впоследствии могли бы продать, а так отдали бесплатно. Но не стоит думать, что оружие решит конфликт. Договариваться стоит дипломатично, мир изменился.

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В том же году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
30
июля

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