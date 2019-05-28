В Зеленского анонсировали новый закон о коррупции

Президент Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников.

Об этом на брифинге сообщил экс-министр финансов Александр Данилюк, которого президент назначил секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

"Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду... Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду. Ничто не может остановить народных депутатов от принятия этого решения", - сказал Данилюк.

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26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

Как результат, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла 65 уголовных производств, открытых по статье о незаконном обогащении. В сумме речь идет о 1,3 млрд грн, 1,1 млн дол., и 500 тыс. евро.

Среди фигурантов этих дел - мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, экс-министр финансов Александр Данилюк, народные депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Новинский, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко и другие.