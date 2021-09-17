В Верховном суде объяснили, почему отпустили судью-взяточника

Пономаренко отменили приговор из-за процессуальных нарушений. Фото: nashigroshi.org

Обвинительный приговор бывшему судье апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко отменили из-за процессуальных нарушений

Прокурор антикоррупционной прокуратуры якобы направил в суд обвинительный акт за пределами срока досудебного расследования, сообщили в Верховном суде, пишет Telegram NABU Daily by Олег Новиков.

"По их мнению прокурор должен не только составить, утвердить и вручить обвинительный акт подозреваемому в пределах досудебного расследования, но и направить его в суд. Этим будто бы прокурор грубо нарушил нормы УПК", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, следствие по делу завершили 21 февраля. Срок расследования оставался до 27 февраля.

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"У прокурора для составления и направления обвинительного акта было пять дней. Завершение ознакомления стороны защиты произошло 27 марта, а обвинительный направили в суд 2 апреля - шесть дней. Пожалуй, счет шел на часы", - написал журналист.

27 августа 2018 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании судьи Черкасского Апеляционного суда Владимира Пономаренко. Его обвинили в получении взятки от гражданина Станислава Дейнеги за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда города Черкасс Юрием Рябухой и Владимиром Калашником касательно непривлечения Дейнеги к административной ответственности. 11 сентября 2019-го Высший Совет правосудия отстранил Пономаренко от должности до 27 октября, затем продлив срок до 27 ноября. После окончания срока отстранения Пономаренко вернулся на должность судьи. По январе 2020 года он получил 160 тыс. грн заработной платы. 19 февраля 2021-го коллегия судей ВАКС вынесла приговор по делу. Пономаренко приговорили к двум годам лишения свободы за 30 тыс. грн взятки. После того, как судью поймали на взятке, Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об отставке, хотя могла уволить за дисциплинарный проступок. Благодаря решению ВРП Пономаренко получил почти 870 тыс. грн выходного пособия и еще 100 тыс. грн ежемесячной пенсии.