В Верховной Раде отменили "земельную ночь"

В Верховной Раде рассматривают поправки к закону о рынке земли. Фото: РБК

Верховная Рада Украины согласилась продолжить работу 6 февраля до 19:30. Таким образом, депутаты отказались от озвученной накануне идеи работать над принятием закона о рынке земли во втором чтении всю ночь.

За соответствующее решение проголосовали 226 депутатов, сообщает hromadske.ua.

Накануне голосования депутаты пытались продолжить работу в 20:00. Такая договоренность руководители парламентских фракций достигли в ходе консультаций со спикером.

В рамках этих договоренностей, в частности, решили рассматривать закон о рынке земли по полной процедуре. Это означает, что в сессионном зале должны рассматривать каждую из 4 тысяч поправок к закону.

В то же время в сессионный день 7 февраля депутаты договорились заслушать отчет правительства.

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Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 6 февраля 2020 года Рада начнет рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении и продолжит рассмотрение этого документа до 3-4 часов ранку.

В Верховной Раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла драка с участием нескольких народных депутатов. В частности, подрались "слуги народа" и представитель "Батькивщины" Сергей Власенко. Фракция "Европейская солидарность" не намерена поддерживать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет народный депутат от этой фракции Виктория Сюмар.