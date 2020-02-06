В Верховной Раде отменили "земельную ночь"

 
Ексклюзивы
1/5
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 252
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 927
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 5085
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 684
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 4185
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1296
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1368
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 855
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6327
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
10
4
39
3
4
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
Зеленский встретился с Эрдоганом
Зеленский встретился с Эрдоганом
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Видео
Все видео
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко
"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко
Журналист дал оценку Киве: "Коллаборационизм и государственная измена"
Журналист дал оценку Киве: "Коллаборационизм и государственная измена"
Кива нелепо объяснил переписку с Жириновским: "Это был Дед Мороз"
Кива нелепо объяснил переписку с Жириновским: "Это был Дед Мороз"
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
Кива переписывался с Жириновским во время заседания Верховной Рады
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 972
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 828
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 477
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3312
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2133
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 14:03

В Верховной Раде отменили "земельную ночь"

  Комментировать
В Верховной Раде отменили &quot;земельную ночь&quot;
В Верховной Раде рассматривают поправки к закону о рынке земли. Фото: РБК

Верховная Рада Украины согласилась продолжить работу 6 февраля до 19:30. Таким образом, депутаты отказались от озвученной накануне идеи работать над принятием закона о рынке земли во втором чтении всю ночь.

За соответствующее решение проголосовали 226 депутатов, сообщает hromadske.ua.

Накануне голосования депутаты пытались продолжить работу в 20:00. Такая договоренность руководители парламентских фракций достигли в ходе консультаций со спикером.

В рамках этих договоренностей, в частности, решили рассматривать закон о рынке земли по полной процедуре. Это означает, что в сессионном зале должны рассматривать каждую из 4 тысяч поправок к закону.

В то же время в сессионный день 7 февраля депутаты договорились заслушать отчет правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада берется за рынок земли (онлайн)

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 6 февраля 2020 года Рада начнет рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении и продолжит рассмотрение этого документа до 3-4 часов ранку.

В Верховной Раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла драка с участием нескольких народных депутатов. В частности, подрались "слуги народа" и представитель "Батькивщины" Сергей Власенко.

Фракция "Европейская солидарность" не намерена поддерживать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет народный депутат от этой фракции Виктория Сюмар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Верховной Раде отменили "земельную ночь"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Договорились об ограничении флота

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Смертник взорвал бомбу в московском метро

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 11 Просмотров: 34272
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 29611
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 15355
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 8307
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 7938
Политика
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
 Просмотров: 234
Украинский Вашингтон родится из военной среды: самое интересное в журнале "Країна"
Украинский Вашингтон родится из военной среды: самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 252
ЕС озвучила позицию по рынку земли
ЕС озвучила позицию по рынку земли Просмотров: 801
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 4455
В правительстве готовят несколько увольнений
В правительстве готовят несколько увольнений Просмотров: 594
Больше всего комментируют
11
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
3
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
3
Нардепу Федыне вручат подозрение
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 14826
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua