Драку нардепов показали в слайдшоу

В Верховной Раде из-за запланировано рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла драка с участием нескольких народных депутатов.

В частности, подрались "слуги народа" и представитель "Батькивщины" Сергей Власенко.

Фракции Юлии Тимошенко и ОПЗЖ попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла драка с нардепами от правящего большинства.

Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать заседание, на котором должны рассматривать законопроект о рынке земли.

Фотографии опубликовал сайт "РБК-Україна"

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Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.