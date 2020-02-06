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четверг, 06 февраля 2020 13:05

ЕС озвучила позицию по рынку земли

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ЕС озвучила позицию по рынку земли
Нардеп Виктория Сюмар: "Партия "Европейская Солидарность" не будет голосовать за законопроект о рынке земли". Фото: Униан

Фракция "Европейская солидарность" не намерена поддерживать законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет народный депутат от этой фракции Виктория Сюмар.

"Мы занимали последовательную позицию, мы говорили, при каких условиях мы можем поддержать этот законопроект, мы разработали эти изменения... но поскольку они не были учтены, мы видим, что земельная реформа - это не реформа, и все это на самом деле подстроено для того, чтобы скупить государственную землю. Мы не можем поддерживать такие вещи", - сказала она журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Она подчеркнула, что фракция намерена системно отстаивать каждую свою поправку и позицию относительно законопроекта.

Депутат пояснила, что за час фактически можно рассмотреть 20 поправок, а их 4,5 тысячи. "Если идти по регламенту, рассмотрение должно происходить в течение многих сессионных дней. И то, что хотят ночью взять измором - это очевидно. То, что хотят переломить регламент... Мы будем отстаивать регламент и свои позиции", - сказала Сюмар.

Интерфакс
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06
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