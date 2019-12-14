В Украину вернутся миротворцы - Пристайко

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 171
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 801
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 450
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2745
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9180
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2079
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5013
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2268
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
5
9
12
22
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
&quot;Нормандский саммит&quot;: около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Видео
Все видео
Зеленский мог встречаться с Коломойским ночью
Зеленский мог встречаться с Коломойским ночью
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 801
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2232
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10629
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2709
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2853
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 декабря 2019
Просмотров: 225
Внутрішня гігієна
Еліза Дулітл, ключова героїня п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу, під час свого перетворення з простолюдинки на леді стикається з грандіозним бар'єром. ...
суббота, 14 декабря 2019 09:27

В Украину вернутся миротворцы - Пристайко

  Комментировать
В Украину вернутся миротворцы - Пристайко
Пристайко предупредил о возможном возвращении миротворцев на Донбасс Фото: censor.net.ua

Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. При исчерпания всех возможностей Минских договоренностей.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс.

"Наша команда старается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новое говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу ... это будет решение не мое, а президента ... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

Украинская сторона официально не обращалась к ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от РФ. Предложение РФ не устраивает Украину, поскольку и предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко назвал цель встречи в "нормандском формате"

В ходе переговоров "Нормандии" достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Глава МИД отметил, что Красный Крест должен быть допущено неконтролируемой территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть в места, где содержатся украинские арестованы и военнопленные и к местам захоронений. На следующей неделе миссия Красного Креста попытается в очередной раз попасть в неконтролируемую территорию.

Очень хорошо, что в заключительном заявлении саммита НАТО 2019 подтвердили продолжение политики открытых дверей. Это - принципиально важный вопрос для Украины. Однако не стоит считать членство в Альянсе самоцелью. Прежде всего должны быть готовы к отражению широкомасштабной атаки России.

Подробнее далее в статье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину вернутся миротворцы - Пристайко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Создали марку Maserati

Самое читаемое
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 7 Просмотров: 16992
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 14139
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 12078
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
 Просмотров: 10062
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 8856
Политика
Аваков рассказал о моменте психоза Суркова в Париже
Аваков рассказал о моменте психоза Суркова в Париже Просмотров: 1251
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки 3 Просмотров: 3816
"Есть люди за кадром" - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета
"Есть люди за кадром" - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета Просмотров: 1008
Когда состоится следующая "нормандская встреча"
Когда состоится следующая "нормандская встреча" Просмотров: 189
Ветеран Антоненко пытался скрыть от следователей мину – Аваков
Ветеран Антоненко пытался скрыть от следователей мину – Аваков 1 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
7
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
6
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
5
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
Голосов: 14155
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua