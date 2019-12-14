В Украину вернутся миротворцы - Пристайко

Пристайко предупредил о возможном возвращении миротворцев на Донбасс Фото: censor.net.ua

Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. При исчерпания всех возможностей Минских договоренностей.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс.

"Наша команда старается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новое говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу ... это будет решение не мое, а президента ... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

Украинская сторона официально не обращалась к ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от РФ. Предложение РФ не устраивает Украину, поскольку и предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

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В ходе переговоров "Нормандии" достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Глава МИД отметил, что Красный Крест должен быть допущено неконтролируемой территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть в места, где содержатся украинские арестованы и военнопленные и к местам захоронений. На следующей неделе миссия Красного Креста попытается в очередной раз попасть в неконтролируемую территорию.

Очень хорошо, что в заключительном заявлении саммита НАТО 2019 подтвердили продолжение политики открытых дверей. Это - принципиально важный вопрос для Украины. Однако не стоит считать членство в Альянсе самоцелью. Прежде всего должны быть готовы к отражению широкомасштабной атаки России. Подробнее далее в статье.