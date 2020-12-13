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воскресенье, 13 декабря 2020 23:50

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ

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В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Фото: Facebook

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирования на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.

Об этом сообщает страница украинского представительства ВОЗ в Facebook.

В аэропорту Клюге и доктора Хунд Вайлера встретили представитель ВОЗ и глава представительства организации в Украине Ярно Хабихт и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, которые участвуют в борьбе с коронавируса, и посещение лабораторного центра по тестированию на Covid-19.

В МОЗ сообщили, что жесткие карантинные ограничения в Украину, если не введут в январе, то будут немедленно введены в феврале 2021 на фоне большого роста заболеваемости.

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