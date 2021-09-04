В Украину не пустили российского топ-менеджера

Топ-менеджера одного из российских холдингов не пустили в Украину. Фото: Госпогранслужба

В Украину не пустили гражданина России, топ-менеджера одного из российских холдингов.

Во время проверки пограничники установили, что иностранец незаконно посещал временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Россиянину на три года запретили въезд в Украину.

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"Россиянин, 1997 года рождения, прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы. Летом 2017 года он незаконно посещал территорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в Украину с частной целью, якобы для встречи с друзьями.

В пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" пограничники не пропустили на территорию Украины троих моряков из Российской Федерации.